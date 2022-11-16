  • BIST 4.668,52
  • Altın 1061.862
  • Dolar 18.607
  • Euro 19.3556
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Sincan’da Polatlar Mahalle Konağı’nın daha temeli atıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 4 mahalle için konak sözü vermişti. İlkinin temeli Yenikayı Mahallesi’nde atıldı. İkinci Konak ise Polatlar Mahallesi’nde yapıma başlandı.
Sincan’da Polatlar Mahalle Konağı’nın daha temeli atıldı

Sincan Polatlar Mahallesi’ne Mahalle Konağı için butona basıldı ve temele ilk harç döküldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 4 mahalleye konak projesinin ikincisini de hayata geçirdi. İlk temel Yenikayı Mahallesi’nde atılmasının ardından kısa süre sonra ikinci konak Polatlar Mahallesi’nde yapılmaya başlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Polatlar Mahallesi sakinlerinin katıldığı bir törenle temel atma gerçekleşti.

KONAK YAŞASIN

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan törende yaptığı konuşmada; “Mutlu bir vesile için bir aradayız. Polatlar Mahallemizin konak temelini atıyoruz. Polatlar Mahallesinde artık konak hayalini gerçeğe kavuşturuyoruz. Sizlerden en önemli isteğim, bu konak sahipsiz kalmasın. Konağı hep doldurun. Hanımlar bir araya gelsin; erkekler, gençler bir araya gelsin. Bu konağı yaşatın. Konağımız Polatlar Mahallesi sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

KÖY ODASI, MUHTAR ODASI, ÇAY OCAĞI…

661.74 m2’lik inşaat alanına sahip olan Mahalle Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konağın kısa sürede hizmete açılacağını belirtirken Polatlar Mahallesi sakinleri de konak yapımından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esenboğa Havalimanı'nın Bazı bölümleri işletmeciye kiralanacak17 Kasım 2022 Perşembe 00:48
  • Pursaklar Belediyesi vatandaşın evini yeniden eski haline getirmek üzere kolları sıvadı17 Kasım 2022 Perşembe 00:46
  • Yenimahalle Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi17 Kasım 2022 Perşembe 00:43
  • Turgut Özal Kreş ve Gündüz Bakımevi minik misafirlerini bekliyor16 Kasım 2022 Çarşamba 02:14
  • Sincan’da 18 Kasım’a kadar gerçekleştirilecek gösterilerle çocuklar tatilin keyfini çıkaracak16 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
  • Keçiören’de tarihi çoban mektebi ve etrafında bulunan mezbelelik alan Keçiören Belediyesi tarafından park ve yeşil alana dönüştürüldü16 Kasım 2022 Çarşamba 02:03
  • Ara tatilin adresi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi oldu16 Kasım 2022 Çarşamba 01:19
  • Keçiören Belediyesi ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına temizlik desteği veriyor16 Kasım 2022 Çarşamba 01:01
  • Altındağ'daki 160 bin hanenin her birine çöp poşeti dağıtılıyor16 Kasım 2022 Çarşamba 00:56
  • Keçiören’de TEKNOMER ‘Eğitim Günleri’ başladı16 Kasım 2022 Çarşamba 00:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti