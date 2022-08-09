Sincan'da üzen görüntüler

Sincan Belediyesi’nin Oğuzhan Koç adlı şarkıcıyı “sanatçı” diye halkın karşısına çıkarması ve konserde özellikle genç kızların yağmur altında verdikleri görüntü hem düşündürdü hem üzdü.

Sincan Belediye Başkanlığı’nın Oğuzhan Koç adlı tiyatroculuktan şarkıcılığa geçiş yapmış bir “sanatçı”yı sahneye çıkarması ve sonrasında yaşanan görüntüler üzdü.

Sincan Belediyesi bu yaz gençlik konserleri organize ediyor; ücret karşılığı anlaştığı değişik sanatçıları sahneye, halkın karşısına çıkarıyor. İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Fettah Can, Ümit Besen, Ceza gibi isimlerin ardından Cumartesi akşamı da Oğuzhan Koç sahne aldı.

ARA VERDİ BİR DAHA DÖNMEDİ

Oğuzhan Koç adlı şarkıcının sahneye çıkmasından kısa bir süre sonra yağmur yağmaya başladı. Şarkıcı yağmur nedeniyle konsere ara vermek durumunda kaldığını belirterek, sahneden ayrıldı. Bu arada sahneye başka bir şarkıcı çıkarıldı. Oğuzhan Koç yağmurun dinmediği gerekçesiyle bir daha sahneye çıkmadı.

YAĞMURA RAĞMEN ŞARKICIYI BEKLEDİLER

Konser alanında gençler çoğunluktaydı. Ön safları gençler doldurmuştu. Özellikle genç kızlar yoğun yağmura rağmen alanı terk etmeyerek, şarkıcının konsere devam etmesini istediler. Yağmurdan sırılsıklam olmuş gençler, “Oğuzhan buraya” sloganları attılar. Oğuzhan Koç adlı şarkıcı tezahüratlara rağmen sahneye çıkmayınca da “yuh” çekmeye başladılar. Yoğun yağmurun altında bir süre daha “yuh” çeken gençler, ardından dağıldılar.

“ADAM SAHNEYİ TERK ETMİŞ ARDINDAN AĞLAŞILIYOR”

Sincan Belediyesi’nin Oğuzhan Koç adlı şarkıcıyı sahneye çıkarması ve sonrasında yaşanan bu görüntüler üzdü. Başta anne babalar olmak üzere toplumun aklı selim insanları, bu görüntüler karşısında üzüntülerini şöyle dile getirdiler:

“Sincan gibi bir yerde başı açık başı kapalı gencecik yavrularımız sözde bir popçu için yağmurun altında bas bas bağırıyor, ‘Oğuzhan buraya’, ‘Oguzhan’ı isteriz’ diye. Adam sahneyi terk etmiş halen ardından ağlaşılıyor adeta. Gençlerimizin içler acısı bu hali bizleri hem üzüyor hem de düşündürüyor. Hem de sahneyi terk etmiş sözde bir şarkıcı için neler yapıyorlar, onları yağmur da engellemiyor. Herhangi bir hayırlı iş için bu kadar istekli, rahat, çabalayıcı olabilirler mi, seslerini yükseltirler mi acaba? İnanın çok merak ediyoruz.”

MURAT ERCAN’A “DUYARLILIK” ÇAĞRISI

Aklı selim vatandaşlar, topluma her anlamda güzel örnek olan gerçek sanatçılar yerine, gayri ahlaki yaşamları ile ün kazanıp, ‘sanatçı’ diye ortalıkta gezen kişilere prim verilmesi ve para akıtılması da tepki gösteriyor; bu noktada Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve yönetimini sanatçı seçiminde daha duyarlı olmaya davet ediyor.

OĞUZHAN KOÇ’A NE KADAR ÜCRET ÖDENDİ?

Bu arada, yağmur nedeniyle konseri yarıda bırakıp sahneyi terk eden Oğuzhan Koç’a belediye tarafından ne kadar ücret ödendiği merak konusu oldu. Belediye bütçelerinin halkın vergilerinden oluştuğuna dikkat çeken Sincanlılar, Oğuzhan Koç’a ne kadar para ödendiğinin açıklanmasını istiyor.

İLKSAYFA-



