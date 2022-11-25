Sincan’ı dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak Dijital Dönüşüm Akademisini açıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ı dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak Dijital Dönüşüm Akademisini açtı.

Sincan Belediyesi teknolojiye ilgi duyan vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik eden Dijital Dönüşüm Akademisi’nin açılışını yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı açılışta renkli anlar yaşandı.

ÜCRETSİZ REHBERLİK EDİYOR

E-ticaret, Robotik kodlama, oyun yazılımı gibi eğitimlerin yer aldığı Dijital Dönüşüm Akademisi, gençlerin dijital dünyaya adım atıp, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Ercan’ın “Çağın gereklerine uygun, dünyanın gelişmelerine hâkim özellikle bilişim ve teknoloji alanında güzel bir tesis oldu” dediği Dijital Dönüşüm Akademisi, vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik ediyor.

KAYITLAR ALINMAYA BAŞLADI

Robotik kodlama dersleri başlayan Akademi’de, E ticaret, Photoshop 3d modelleme, Siber güvenlik, Python, 3D tasarım, Artırılmış sanal gerçeklik, Mobil fotoğrafçılık ve Sosyal medya içerik üreticiliği kursları için de kayıtlar alınmaya başladı.

