Siteler ‘Önder’ oldu

Mobilyanın başkenti olarak bilinen Siteler, ANKAMOB’un uğraşları sonucu semt olarak tescillendi. Önceden dört farklı mahalleye bağlı olan bölge, tescille birlikte tek bir mahalleye bağlanarak adres karışıklığının önüne geçildi.

Siteler, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın (ANKAMOB) uzun uğraşları sonucunda semt olarak tescillendi. Aynı zamanda tek bir mahalleye (Önder) bağlanarak, yaşanan karışıklığın giderildiği bölgede, hareketliliğin artması için şehrin dört bir yanına “Siteler’e gider” tabelaları asıldı.

DÖRT MAHALLE TEKE DÜŞTÜ

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, yaptıkları girişimler neticesinde Siteler’in semt adı olarak tescillendiğini açıkladı. Taklacı, bunun yanı sıra içerisinde Seyfi Demirsoy, Altınpark, Ulubey, Ali Ersoy Mahalleleri’nden dükkân barındıran Siteler’in Önder Mahallesi’ne bağlandığını söyledi.

ÖNDER MAHALLESİ’NE BAĞLANDI

Alınan kararla Önder Mahallesi’nin büyüdüğünü vurgulayan Taklacı, Siteler’de ki dükkânların tek bir mahalleye bağlanmasının bölge esnafı açısından olumlu olduğunu ve yaşanan karışıklığın giderildiğini kaydetti.

TABELALAR ASILDI

Ankara’nın dört bir yanına ise “Siteler’e gider” tabelaları asıldığını söyleyen Taklacı, bu girişimle Siteler’in daha da hareketleneceğini ve bilinirliğinin artacağını kaydetti. Konya Yolu, Samsun Yolu, İstanbul Yolu, Eskişehir Yolu, Havalimanı, Gar gibi önemli merkezlere asılan tabelalar, Siteler esnafının işlerini hareketlendirecek.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA



