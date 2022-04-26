Sokak hayvanlarına dikkat çeken TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Bunun önüne geçmeliyiz”

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, son üç yılda ülkemizdeki sokakta yaşayan sahipsiz hayvan sayısının ikiye katlandığını belirterek, “2019’da Meclis’te sahipsiz hayvan sayısı 4 milyon civarındaydı, şimdi 8 milyon. Bunun önüne geçmeliyiz” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Çankaya’da düzenledikleri iftar programı sonrası gazetecilere meslekteki sorunlarla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Veteriner hekimliğin insan sağlığına da hizmet eden bir meslek grubunda olduğunu belirten Eroğlu, veteriner hekimlerin koronavirüs aşısı araştırma ve geliştirme konusunda önemli görevler üstlendiğini anlattı. TURKOVAC aşısının Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirildiğini hatırlatan Eroğlu, salgın sürecinde sağlıkçılar kadar veteriner hekimlerin de hem sahada hem de laboratuvarlarda cansiperane çalıştıklarını kaydetti. Eroğlu, “30’a yakın meslektaşımız bu süreçte hayatını kaybetti. Ben bu vesileyle onlara rahmet diliyorum. Hala hasta olan arkadaşlarımız var onlara da şifa diliyorum” dedi.

ZOONOTİK HASTALIKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Başkan Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlıkçı sınıfında yer almalarına rağmen uygulamada sağlıkçıların haklarından faydalanamadıklarına dikkat çekti. Veteriner hekimlerin hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklarla karşı karşıya kalabildiğini söyleyen Eroğlu şöyle devam etti: “Bir toplantıda veteriner hekim arkadaşlarıma ‘Brusella yaşayan var mı?’ diye sorduğumda 40 kişiden 8-10 kişi el kaldırdı. Bu bir meslek hastalığı. Bu sebepten dolayı meslektaşlarımız fiili hizmet zammı alıyordu. 2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından bazı gerekçelerle kaldırıldı. Bunun çözülmesi lazım.”

VETERİNER HEKİMLER SAHADA ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Veteriner hekimlerin sahada sıkça şiddete maruz kaldığını aktaran Eroğlu, “Geçtiğimiz cuma günü biri kadın dört veteriner arkadaşımız Ardahan’ın Göle ilçesindeki bir köyde bir vatandaşın şiddetine uğradı. Ayrıca Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir meslektaşımız maalesef bu hafta içi hayatını kaybetti. Bu sorunlar hiç bitmeden devam ediyor. Veteriner hekimler sağlıkta şiddet konusu kapsamında değerlendirilmiyor. Veteriner hekimlerin hayatları risk altında! Bunun caydırıcı olması lazım. Sağlıkta şiddet kapsamı altında Veteriner Hekimlere yer verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHİPSİZ HAYVAN POPÜLASYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Eroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ile ilgili hafta başında bir protokol imzalandığını, kendisinin de imza töreninde davetli olarak yer aldığını söyledi. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmasını önceleyen projenin önemine dikkat çeken Eroğlu, şöyle devam etti: “Hayvan hakları konusu 2019 yılında Meclis’te gündeme geldiğinde sahipsiz hayvan sayısı dört, dört buçuk milyon civarındaydı. Şimdi sekiz milyondan bahsediliyor. Bu büyük bir üreme ve popülasyon, bunun önüne geçmek gerekiyor. Aksi takdirde bunun önemine geçemeyiz. Önemli bir proje inşallah layıkıyla uygulamaya konulur diye bekliyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA