Pazartesi günü yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk'ün hayatını kaybettiği, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında emniyetin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamladığı, kazaya ilişkin görgü tanıkları ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi.

Staja öldüğü gün başlamış

Fırtına ve yağış nedeniyle kolon kalıplarının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniversitesi öğrencisi stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk'ün kazanın olduğu gün staja başladığı öğrenildi.

Rüzgârdan saklanmışlar

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk ve beraberindeki 2 stajyer mühendisin yapımı devam eden inşaatta pazartesi günü 16.30 sıralarında incelemelerde bulundukları, rüzgârın şiddetini artırması nedeniyle kolon kalıbının arkasına saklandıkları, sonrasında ise devrilen kalıpların altında kaldıkları öğrenildi.