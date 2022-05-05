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Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

Kaynak: Haber Kaynağı
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