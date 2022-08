Spora bakış açısı değişti

Milli Takım Antrenörü Üsküdar Kurt, yaz aylarında spora ilginin azaldığını ve sosyal medyada gösteriş için yapıldığını belirterek, “Sosyal medya spora bakış açısını değiştirdi. Evde spor yapanların sayısı arttı.” dedi.

Keçiören’de 25 yıldır spor camiasında aktif olarak faaliyet gösteren Üsküdar Kurt, sporun gösteriş için yapılmaması ve hayatımızın her alanında olması gerektiğini gazetemize anlattı. Kurt, “Spor mevsimsel değildir. Her alanda, her yaş grubu için özeldir. Evde spor yapanların sayısı arttı. Spora bakış açısı gelişen teknoloji ile değişmiş olsa da genç, dinamit ve sağlıklı bir toplum için devamlı yapılmalıdır. Gösteriş için spor yapılmaz” dedi.

SPOR MEVSİMSEL DEĞİLDİR

Çeşitli branşlarda görev alarak her yaş grubuna eğitimler verdiğini ifade eden Kurt, “Ben Milli antrenör olmanın yanında aynı zamanda eski milli sporcuyum. Büyük, küçük birçok öğrencim var. Ebeveynler genellikle kış aylarını, çocuklar ise yaz aylarında daha aktif olarak sporu tercih ediyor. Bu açıdan bakılırsa spor mevsimsel değildir, olmamalıdır. Hayatımızın her alanında olmalıdır” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR ÇOCUĞUN AYNASIDIR

Kurt, “Sporda başarılı olmak isteyen bir birey öncelikle azimli, kararlı ve disiplin sahibi olmalıdır. Spor eğitmeni bireyin gelişiminde oldukça önemlidir. Örneğin bir çocuğun ilgilendiği bir spor dalını öğrenirken rol model olarak gördüğü kişi antrenörüdür. Antrenör çocuk üzerinde ayna görevi görmektedir. Bu sebeple çocuğun azminde, kararlılığında, istikrarla devam etmesinde ve motivasyonunun yüksek olmasında antrenörde oldukça önemli bir paya sahiptir. Antrenör disiplin sahibi olursa çocukta bu disiplinle ilerleyecektir” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN YETENEKLERİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Kurt, “Yaz aylarında sporu ebeveynlerden daha çok çocuklara öneriyorum. Günümüzde çocuklar hareketsiz yaşam ve abur-cubur tüketimine sıklıkla maruz kalmaktadır. Ebeveynler için de tavsiyem çocuklarının yetenekleri doğrultusunda ilerlemeleri. Çocukların hemen hemen hepsi spor yapabilir fakat çocuğun spor için uygun olup olmadığı, hangi spor dalına daha yatkın olduğu ebeveynler tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

FİZİKSEL PERFORMANS ÖNEMLİ

“Sporda bilinçlenmek için spor bilimlerine inanılması beraberinde de gelişen çağa ayak uydurulması gerekir” ifadesini kullanan Kurt, spor bilinci edinebilmek mutlu olunan ve iyi hissettiren branşlara yönelmek gerektiğini dile getirdi. Kurt, “Aynı zamanda spor yaparken spor şiddetinin fiziksel performansa göre ayarlanması gerekiyor. Vücut yapısının doğru öğrenilmesi sayesinde spor yük olmaktan çıkarak eğlenceli bir hal alacaktır” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYANIN SPORU

Sporun sağlık için yapılması gerektiğini vurgulayan Kurt, gelişen teknolojiyle beraber sporun gösteriş için yapıldığı durumları şöyle dile getirdi; “Gelişen teknolojik cihazlar beraberinde hem insanlara hem de çeşitli platformlardaki spor içeriklerine kolaylıkla ulaşabilmeyi getirdi. Sosyal medya platformlarında spor gösterişten ibaret. Spor salonları daha az tercih edilirken evde spor daha yaygın hal almaya başladı. İnsanlar sosyal medyanın gücünü kullanıyor bu da bireylerin spora bakış açısını değiştiriyor. Bence spor gösteriş için değil sadece sağlık için yapılmalı.”

KALICI SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞANABİLİR

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve her gün büyüyerek daha fazla kişiye ulaşılabiliyor olması evde spor yapmanın da önünü açıyor. Bireyler spor salonlarında ziyade evde, bir televizyondan, telefondan veya tabletten izleyerek evde spor yapmanın yollarını arıyor. Konu hakkında bilgi veren Kurt, evde spor yapmanın riskler oluşturduğunu şöyle aktardı; “Bilinçsizce ve ısınmadan yapılan hareketler, kalıcı sağlık problemlerine yol açabiliyor. Evde spor yapmak doğru uygulandığında faydalı olabilir ancak yanlış yapıldığında büyük sağlık problemlerine yol açabilir. İdeal olan profesyonel olarak sporla ilgilenip ara veren veya daha önce bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almamış kişilerin, uzman yardımı olmadan spor yapmayı tercih etmemesidir.”

SAĞLIKSIZ BİR TOPLUM YETİŞİYOR

Kurt, “Spor merkezimizde en çok karşılaştığımız sorun çocuklar hayatın maratonu içerisinde oradan oraya sürükleniyor. Gelecek kaygıları, aile baskısı, yetersiz hissettirilme gibi çocuğun sağlığını olumsuz etkiliyor. Ebeveynlerin çocuk üzerinde bilinçsiz yaklaşımı sağlıksız toplumun yetişmesi anlamına geliyor. Aileler çocuklarını daha iyi tanımaya özen göstermeli. Ülkemizi uluslararası çeşitli branşlarda temsil edecek gençlerin yetişmesi lazım” diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen: İlk Sayfa