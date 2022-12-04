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Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir?

İnsanlar İngiltere’deki 6 çocuğun ölüm haberlerinden sonra Strep A bakterisinin ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir? Strep A bakterisi nedir?
Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir?

İngiltere’de yaşanan bir haftalık kötü sürecin ardından uzmanlar hastalığın küresel olarak yayılmasından korkuyor. Hastalıklarla ilgili uyarılar yapılmaya devam ediyor. Halk bilinçlendirilmek isteniyor. İngiltere’de yaşanan bir haftalık sürecin Dünya geneline yayılmaması için önlem almak isteniyor. Peki, Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir? Strep A bakterisi nedir?

 STREP A NEDİR NASIL BULAŞIR? 

Günümüze kadar bakteri hastalıklarının ölümcül derecede olması çok nadir görülüyordu. İngiltere’de yaşanan 6 çocuğun öldüğü bir haftalık sürecin ardından İnsanlar endişelenmeye başladı. Strep A bakterisi, boğaz ve deriyi etkileyen bir enfeksiyondur. Strep A bademcik iltihabına Farenjit, Kızıl, Selülit, Zatüre gibi hastalıklara sebep olabiliyor. Boğaz iltihaplarının çoğu kendi kendine iyileşebiliyor. Aynı zamanda cilt hastalıkları da antibiyotikler gerektirebiliyor. Strep A boğaz enfeksiyonu hava teneffüsü ve damlacık yolu ile bulaşıyor. Strep A boğaz enfeksiyonu tanısı konulan kişiye tedavi amaçlı antibiyotik kullanılması söyleniyor. Bu sayede bakterilerin insan vücudunda yayılması önlenmiş oluyor. Strep A bakterisini önlemek amacıyla en sık kullanılan ilaçlar Penisilin ve Amoksisilin’dir. Strep A hastalığını tamamen yenebilmek için kişinin antibiyotik tedavi sürecini bitirmesi gerekiyor.

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 STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?  

Strep A bakteri enfeksiyonunun kişide olup olmadığını anlamak için kişinin vücudundaki gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Strep A vakalarında çoğunlukla yorgunluk ve halsizlik görülüyor. Yüksek ateş, kas ağrıları, kusma ve boğaz ağrıları Strep A hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilen durumlar gündelik hayatımızda genellikle kendiliğinden düzeliyor olsa bile bazı durumlarda insan yaşamını tehdit etme boyutuna gelebiliyor. Aynı zamanda Strep A hastalığının belirtilerinden biri de kulak enfeksiyonu olduğu açıklandı. Uzmanlar bu belirtilerin bir hafta sürdüğünü açıkladı. Hapşırık ve öksürükler yoluyla da yayılan Strep A bakterilerinin ilerleyen süreçte insan hayatını daha fazla etkilememesi için çalışmalar yapılıyor. 

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