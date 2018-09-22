Su Kesintisi 1 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Arıza Tarihi: 1.03.2022 00:00:00
Tamir Tarihi: 1.03.2022 13:00:00
Detay: EMEK MAHALLESİ ETLİOĞLU CADDESİNDEKİ TAHLİYE ARIZASINDAN DOLAYI YEŞİLOVA,TUZLA,HACIENBİYA,EMEK,CUMHURİYET MAHALLELERİNDE 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YEŞİLOVA MAHALLESİ,TUZLA MAHALLESİ, HACIENBİYA MAHALLESİ,EMEK MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.03.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.03.2022 13:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Taşpınar mahallesi 2881 sokakta Q 110 HDPE hattaki deplase çalışması nedeni ile 01/03/2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi.
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