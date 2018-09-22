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Su Kesintisi 1 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 31.01.2022 18:00:00
Tamir Tarihi: 1.02.2022 14:00:00
Detay: Altındağ ilçesi, Hacı bayram mahallesi demir caddesi ile giriş caddesi köşesindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacı bayram mahallesinin bir kısmı

 

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 30.01.2022 12:00:00
Tamir Tarihi: 1.02.2022 12:00:00
Detay: SARIYAR MAHALLESİ AYMAN KIRI MEVKİİNDEKİ POMPA İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE DEPOLARIMIZA SU BASILAMAYACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ

 

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