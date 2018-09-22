Su Kesintisi 10 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Mart 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 10.03.2022 08:15:00
Tamir Tarihi: 10.03.2022 15:00:00
Detay: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:106 TURKCELL ÖNÜ ADRESİNDE MEYDANA GELEN Q500'LÜK ÇELİK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR.
Etkilenen Yerler: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI TARIM BAKANLIĞI, TEPE PRİME, MİLLİ GÜVENLİK KURULU, TOBB, TURKCELL, ODTÜ TEKNOKENT, BİLGİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM KURUMU VE CİVARI
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