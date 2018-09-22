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Su Kesintisi 10 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 10.01.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 10.01.2022 16:00:00
Detay: Kale Mahallesi içerisinde oluşan kayıp kaçak suların tespit çalışmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kale Mahallesinin tamamı

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 10.01.2022 06:00:00
Tamir Tarihi: 10.01.2022 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ;ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLU HASAN CADDESİNDE ANITTEPE İÇERİSİNDE OLUŞAN 100 LÜK POLİİTREN ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİT MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

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