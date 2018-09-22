Su Kesintisi 10 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK
Arıza Tarihi: 10.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.02.2022 19:00:00
Detay: MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ ; Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından iletim hattı yenileme çalışması kapsamında P26 pompa istasyonuna bağlantı çalışması yapılacağından dolayı 10.02.2022 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy mahalleleri
POLATLI
Arıza Tarihi: 10.02.2022 04:00:00
Tamir Tarihi: 10.02.2022 14:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 10.02.2022 04:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :10.02.2022 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMANI VE GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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