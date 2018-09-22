Su Kesintisi 11 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 11 Mart 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
11 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 11.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.03.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 169 caddede @ 110 PE Borudaki Arıza Nedeniyle 11/03/2022 saat 09:30 ile 12:00 Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Gürşen sitesi.
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