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Su Kesintisi 11 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KAHRAMANKAZAN

Arıza Tarihi: 11.01.2022 07:20:00
Tamir Tarihi: 11.01.2022 17:00:00
Detay: Kahramankazan İlçesi Bitik Mahallesi mevkiinde meydana gelen Saray-Dağyaka Mahalleleri Ø700'lük ana iletim hattı arızası sebebiyle kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Orhaniye Mahallesi, Dağyaka Mahallesi 2008 Cadde ve çevresi, Dağyaka Caddesi ve bağlı Sokaklar, Aksan Sanayi Sitesi, Saray Mahallesi (Köy içi), Uzay Havacılık Sanayi, Ataom Caddesi, Saray Mahallesi 688 Cadde ve bağlı Sokaklar

 

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 11.01.2022 08:45:00
Tamir Tarihi: 11.01.2022 12:00:00
Detay: KEÇİÖREN İLÇESİ SANCAKTEPE MAHALLESİ 1600.SOKAK İÇERİSİNDE Q100 LÜK DUCKTİL BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: SANCAKTEPE MAHALLESİ VE CİVARI

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 10.01.2022 16:30:00
Tamir Tarihi: 10.01.2022 20:30:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ YUNUS EMRE CADDESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA ESNASINDA SU HATTIMIZA VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

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