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Su Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 11 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 10.02.2022 19:20:00
Tamir Tarihi: 11.02.2022 13:00:00
Detay: ELMADAG YEŞİLDERE FATİH MAH TERFİ KUYU ARASINDAKİ ELEKTİRİK TELLERİNİN KOPMASI SONUCU ÜST KOTLARDAN SUSUZLUK ŞİKAYETİ GELEBİLİR
Etkilenen Yerler: YEŞİLDERE FATİH MAH ÜST KOTLARI

 

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 11.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.02.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Yunus Emre Mahallesi Farabi caddesi 500’lük düktil hattı üzerindeki vantuz arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Bağlum Pompa 1

 

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