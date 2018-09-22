Su Kesintisi 12 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 12 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?