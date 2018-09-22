Su Kesintisi 12 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 12 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 12 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 12.01.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 12.01.2022 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ MADENCİLER SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ MADENCİLER SOKAK VE BİR KISMI
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 12.01.2022 10:05:00
Tamir Tarihi: 12.01.2022 14:00:00
Detay: Kırkkonaklar Mahallesi 389 Sokak içerisinde ani oluşan Ø200'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar Mahallesi 450 Cadde ve civarı
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