Su Kesintisi 13 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 13 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
13 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 13.01.2022 03:30:00
Tamir Tarihi: 13.01.2022 12:00:00
Detay: MEMLİK MAHALLESİ POMPA ARIZASINDAN DOLAYI DEPOYA DÖKÜŞ SAĞLANAMAMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: MEMLİK KÜME EVLER
POLATLI
Arıza Tarihi: 13.01.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 13.01.2022 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ANITTEPE CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ-GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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