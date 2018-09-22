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Su Kesintisi 13 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 13 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 13 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 13 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 13 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 13 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 13 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

13 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 13.02.2022 11:10:00
Tamir Tarihi: 13.02.2022 15:00:00
Detay: İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADANDOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: 2258 CADA İLE 1475 SOKAK İÇİ VE CİVARLARI

 

MAMAK

Arıza Tarihi: 13.02.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 13.02.2022 17:00:00
Detay: Mamak İlçesi Lalahan Mahallesi Odabaşı Cad. içerisinde ani oluşan boru arızası nedeniyle 13.02.2022 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arası su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Lalahan ve Karşıyaka Mahallelerinin alt kotları.

 

MAMAK

Arıza Tarihi: 13.02.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 13.02.2022 15:00:00
Detay: Mamak İlçesi Kusunlar Mahallesi içerisinde ani oluşan boru arızası nedeniyle 13.02.2022 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arası su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kusunlar Mahallesi alt kotlar.

 

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