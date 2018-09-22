Su Kesintisi 14 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 14 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 14 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 14 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
14 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 14.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 14.03.2022 16:25:00
Detay: YILDIIRM BEYAZIT MAHALLESİ OSMAN PAŞA SOKAKTA OLUŞAN 150 LİK BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BERAAT CADDESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BELDE SOKAK
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 14.03.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 15.03.2022 10:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Keklikpınarı Mahallesi T50 Su deposuna ait manevra odası mekanik tesisatında bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Malazgirt Mahallesi, Keklikpınarı Mahallesi, Oran Şehri Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi ve civarı
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