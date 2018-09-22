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Su Kesintisi 15 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 15 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

15 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.03.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 15.03.2022 10:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Keklikpınarı Mahallesi T50 Su deposuna ait manevra odası mekanik tesisatında bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Malazgirt Mahallesi, Keklikpınarı Mahallesi, Oran Şehri Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi ve civarı

 

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