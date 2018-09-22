Su Kesintisi 15 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 15 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 15 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 15 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 15 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 15 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

15 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK

Arıza Tarihi: 15.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2022 21:00:00

Detay: Başkanlığımızca ihale edilen, Mirsan teknik yapı san. Ve Tic. A.ş. yükleniminde yapımı devam etmekte olan ve yapı denetimi Başkanlığımızca yürütülen " Çubuk, Akyurt ve Keçiören İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi " kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Mamak ilçesi Ortaköy ve Kutludüğün mahallelerinin orta-alt kat şebekelerinin beslemesi amacıyla yapılan duktil Ø300 mm çapındaki iletim hattı imalatının, P26 Pompa İstasyonu mevcut Ø500 mm duktil hatta bağlantı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 15.02.2022 Salı günü saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılması planlanmakta olup Mamak Su ve Kanalizasyon Bölge Müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda Mamak ilçesi Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy Mahallelerine kısmen su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş ve Kıbrısköy Mahallelerine kısmen su verilemeyecektir.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 15.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2022 12:00:00

Detay: SANCAKTEPE MAHALLESİ 1610.SOKAK İÇERİSİNDE N-8 Q500 İLETİM HATTI ÜZERİNDE BULUNAN VANTUZ ARIZASI NEDENİYLE TAMİRATINI YAPMAK İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: SANCAKTEPE - ŞEHİT KUBİLAY- YAYLA MAHALLESİ VE CİVARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 15.02.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2022 14:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 15.02.2022 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :15.02.2022 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :İSTİKLAL MAHALLESİ FİKRET SURURİ EVİRGEN CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:İSTİKLAL MAHALLESİ VE ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ VE ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 15.02.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2022 14:00:00

Detay: Keçiören ilçesi Sancaktepe mahallesindeki 1610 sokak içerindeki N-8 ∅500 iletim hattı üzerinde bulunan vantuz arızası nedeniyle sular kesilmiştir

Etkilenen Yerler: Çiğdemtepe mahallesinin bir kısmının suları kesilmiştir

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