Su Kesintisi 16 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 16 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 16.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.03.2022 14:00:00
Detay: MÜHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİ SANCAK3 SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE 110 LUK BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MÜHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİ 5 PARMAK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 16.03.2022 09:50:00
Tamir Tarihi: 16.03.2022 15:00:00
Detay: HASANOĞLAN HAVUZBAŞI MH.CELAL BAYAR BUL.NO:94 ADRESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA Kİ ARIZADAN KAYNAKLI SAAT 15.00'A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HAVUZBAŞI MAH.ŞEHİTLİK MAH.
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