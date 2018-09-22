  • BIST 2.096,28
  • Altın 905.337
  • Dolar 14.7007
  • Euro 16.1374
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Su Kesintisi 16 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 16.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.03.2022 14:00:00
Detay: MÜHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİ SANCAK3 SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE 110 LUK BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MÜHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİ 5 PARMAK CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

 

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 16.03.2022 09:50:00
Tamir Tarihi: 16.03.2022 15:00:00
Detay: HASANOĞLAN HAVUZBAŞI MH.CELAL BAYAR BUL.NO:94 ADRESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA Kİ ARIZADAN KAYNAKLI SAAT 15.00'A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HAVUZBAŞI MAH.ŞEHİTLİK MAH.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Telefonsuz Olur Gıdasız Olmaz16 Mart 2022 Çarşamba 04:04
  • Kredi kartı bilgilerinin sızdırılması, scooterlara olan rağbeti büyük ölçüde azalttı16 Mart 2022 Çarşamba 03:03
  • Göçmenler16 Mart 2022 Çarşamba 02:02
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi16 Mart 2022 Çarşamba 02:00
  • AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan "Z" kuşağı açıklaması15 Mart 2022 Salı 05:05
  • ABD İstemediği Sürece, Ukrayna Savaşı Bitiremez!15 Mart 2022 Salı 04:04
  • Ankara'da servis taşımacılığı yapan esnaflar İskitler’de basın açıklamasında bulundu15 Mart 2022 Salı 03:03
  • Çanakkale geçilmez!15 Mart 2022 Salı 02:02
  • Çorumlular, Mamak'ta yapılacak tüm etkinliklere destek vereceklerini açıkladı15 Mart 2022 Salı 01:03
  • Ankaralıların favorisi simit ve baklava14 Mart 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti