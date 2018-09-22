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Su Kesintisi 16 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Ocak 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK

Arıza Tarihi: 16.01.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.01.2022 15:00:00
Detay: KAYAŞ MH 19 MAYIS BULVARINDA KÖPRÜ ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANAN 150 LİK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI
Etkilenen Yerler: K.KAYAŞ MH ALT KOTLARI KAYAŞ MH BİR KISMI VE YEŞİLBAYIR MH ALT KOTLARI

 

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