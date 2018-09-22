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Su Kesintisi 16 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 16 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 16 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 16.02.2022 20:00:00
Tamir Tarihi: 16.02.2022 23:30:00
Detay: ELMADAĞ HASANOĞLAN MUZAFFEREKŞİ MAH ESENTEPE 2 SOK DAKİQ90 PE 100 BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ MAH FATİH MAH BİR KISMI

 

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