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Su Kesintisi 17 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 17 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 17 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 17 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 17 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 17 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 17 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

17 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK

Arıza Tarihi: 17.02.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 17.02.2022 15:00:00
Detay: Aski genel müdürlüğü tesisler daire başkanlığı tarafından Ortaköy mahallesi depo temizliği yapılacaktır sabah saat 8:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemiyecektir.
Etkilenen Yerler: ORTAKÖY MAHALLESİ NİN GENELİ

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 17.02.2022 13:00:00
Detay: ARIZA BAŞLANGIÇ TARİHİ:17.02.2022 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ:17.02.2022 13:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ:MEHMET AKİF MAHALLESİ GİRNE SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.02.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 17.02.2022 12:00:00
Detay: ESENBOĞA MAHALLESİ 225 LİK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR ETKİLENEN YERLER ESENBOĞA MERKEZ MAHALLESİNİN GENELİ
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER ESENBOĞA MERKEZ MAHALLESİNİN GENELİ

 

 

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