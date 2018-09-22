Su Kesintisi 18 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 18.01.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.01.2022 13:20:00
Detay: Sayın Abonelerimiz Elmadağ İlçesi Hasanoğlan da bulunan Havuzbaşı mah Fatih mah Muzaffer Ekşi mah Şehitlik mah İstasyon mah Bahçelievler mahallerinin tamamında 18.01.2022 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Enerji Sa nın planlı Enerji kesintisi bulunmaktadır bu sebepten dolayı gün içerisinde belirten mahallerden susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayetleri gelebilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: HAVUZBAŞI MAH FATİH MUZAFFER EKŞİ MAH ŞEHİTLİK MAH İSTASYON MAH BAHÇELİEVLER MAH TAMAMI
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