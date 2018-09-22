Su Kesintisi 18 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 18 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 18 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
18 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 18.02.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.02.2022 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Kızılcaaşar Mahallesi 1129 sokakta Q 150 lik ductil hattaki bransman bağlantısı nedeniyle 18/02/2022 saat 09:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: KIZILCAAŞAR MAHALLESİNİN BİR KISIMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 18.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2022 14:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.02.2022 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :18.02.2022 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GAZİ MAHALLESİ KARANFİL SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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