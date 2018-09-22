Su Kesintisi 2 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
2 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 2.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 2.03.2022 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde oluşan arıza nedeniyle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü, Esentepe Mahallesi Bir Bölümü
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 2.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.03.2022 15:00:00
Detay: Hasanoglan Muzaffer ekşi mah esentepe 1.sokakta meydana gelen pe100 160 lik polietilen dağıtım şebeke hattı arizasindan dolayı Muzaffer ekşi mah bir kısmında saat 10.00- 15.00 kadar su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ MH BİR KISMI.
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