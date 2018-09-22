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Su Kesintisi 2 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 2 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 2 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 2 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 2 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 2 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 2 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

2 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ALTINDAĞ

 

Arıza Tarihi: 2.01.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 2.01.2022 14:00:00
Detay: GÜNEŞ EVLER MAHALLESİ ŞEHİT PİLOT FATİH KOLÇAM SOKAK NO.1 ÖNÜNDE OLUŞAN ABONE ŞUBE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE
Etkilenen Yerler: ŞEHİT PİLOT FATİH KOLÇAM SOKAK VE GÜNEŞ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI

 

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