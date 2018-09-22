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Su Kesintisi 20 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 20 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 20 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

20 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 20.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 20.03.2022 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARI NO:73 ÖNÜNDE Ø 100mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ, YAKACIK BULVARI VE CİVARI

 

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.03.2022 10:15:00
Tamir Tarihi: 20.03.2022 14:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ HİLAL SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ HİLAL SOKAK VE BİR KISMI

 

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