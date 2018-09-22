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Su Kesintisi 20 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 20 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 20 Ocak 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

20 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 20.01.2022 06:20:00
Tamir Tarihi: 20.01.2022 15:00:00
Detay: Malazgirt Mahallesi 1001 cadde içerisinde meydana gelen @600'lük içme suyu şebeke hattındaki ani oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Malazgirt mahallesi, Keklik Pınarı mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, İlker mahallesi, Osman Temiz mahallesi ve civarında

 

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