Su Kesintisi 20 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 19.02.2022 18:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2022 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi bağevleri Caddesi üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: : Şentepe Mahallesi Bağevleri Güney Ve Battı Kısmı Civarı.
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