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Su Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Mart 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.03.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 21.03.2022 13:00:00
Detay: İKİ PINER MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 75 LİK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: İKİPINAR MAHALLESİ KÜMEEVLER

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.03.2022 19:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 21.03.2022 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :21.03.2022 19:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİNDE OLUŞAN PE 200 LÜK ANA İLETİM HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİ,SAKARYA KIŞLASI VE NAZMİ ELMAS KIŞLASI
Etkilenen Yerler: BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİ,SAKARYA KIŞLASI VE NAZMİ ELMAS KIŞLASI

 

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 21.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.03.2022 11:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi pompa 1 istasyonundaki arızadan dolayı 21.03.2022 Pazartesi günü saat 11:00 a kadar su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mah elif sitesi ve cıvarı

 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 21.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.03.2022 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi HacIhasan Mahallesi Haymana yolu üzerinde ki @ 280 lik HDPE hattaki arıza nedeniyle 21/03/2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında plansız su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi Çiçeği ile Çalıkuşu siteleri.

 

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