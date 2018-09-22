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Su Kesintisi 21 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK

Arıza Tarihi: 20.02.2022 15:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2022 23:55:00
Detay: Lalahan mahallesi 27 Aralık Bulvarı 90' lık PVC arızası nedeniyle
Etkilenen Yerler: Lalahan istasyon mahallesinin üst kotları

 

AKYURT

Arıza Tarihi: 21.02.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.02.2022 14:00:00
Detay: BÜDÜZ MAHALLESİ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ İÇİ
Etkilenen Yerler: KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ /ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.02.2022 09:25:00
Tamir Tarihi: 21.02.2022 13:00:00
Detay: KURTULUŞ MAHALLESİ İRFAN EFE CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ BİR KISMI

 

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 21.02.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 21.02.2022 13:00:00
Detay: Keçiören ilçesi, Sancaktepe mahallesi 1600 sokak içerisinde meydana gelen Q 125 lik ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: SANCAKTEPE MAHALLESİ

 

 

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