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Su Kesintisi 22 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Mart 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.03.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 23.03.2022 20:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Dikmen cad. ile 841.sok kesişimi bulunan T-15 Su deposuna ait manevra odası mekanik tesisatında bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından dolayı 23.03.2022 Çarşamba günü 08:00 ile 20:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Ata Mahallesi Karapınar Mahallesi Huzur Mahallesi Akpınar Mahallesi Gökkuşağı Mahallesi

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 22.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.03.2022 14:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 22.03.2022 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :22.03.2022 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ETKİLENECEK YERLER:FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

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