Su Kesintisi 22 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Şubat 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 22.02.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 22.02.2022 13:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 747 sokakta Q 100 ductil hattaki arıza nedeniyle 22/02/2022 saat 08:30 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesinin Bir Kısımı
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