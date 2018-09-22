Su Kesintisi 23 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Mart 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 23.03.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 23.03.2022 20:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Dikmen cad. ile 841.sok kesişimi bulunan T-15 Su deposuna ait manevra odası mekanik tesisatında bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından dolayı 23.03.2022 Çarşamba günü 08:00 ile 20:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Ata Mahallesi Karapınar Mahallesi Huzur Mahallesi Akpınar Mahallesi Gökkuşağı Mahallesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 23.03.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 23.03.2022 17:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 23.03.2022 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :23.03.2022 17:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: BEYLİKÖPRÜ MAHALLESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK OLAN YENİ SU BAĞLANTISI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER: BEYLİKÖPRÜ MAHALLESİ, SAKARYA KIŞLASI, NAZMİ ELMAS KIŞLASI
Etkilenen Yerler: BEYLİKÖPRÜ MAHALLESİ, SAKARYA KIŞLASI, NAZMİ ELMAS KIŞLASI
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.