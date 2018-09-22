  • BIST 2.035,40
  • Altın 840.435
  • Dolar 13.7904
  • Euro 15.6168
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Su Kesintisi 23 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 22.02.2022 21:55:00
Tamir Tarihi: 23.02.2022 15:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ KARGIN VE MUTLU MAHALLESİN,DE ENERJİSA KAYNAKLI ELETİRİK ARIZASI NEDENİYLE 23.02.2022 SAAT 15:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: KARKIN MAHALLESİ VE MUTLU MAHALLESİ

 

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Kalkınma Ajansı işletmelere ihracat desteği başlattı23 Şubat 2022 Çarşamba 03:03
  • Mazlumların Daveti23 Şubat 2022 Çarşamba 02:02
  • Elektrik Kesintisi 22 Şubat 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ22 Şubat 2022 Salı 10:33
  • Ova Çayı projesinin 3. Etap çalışmaları başladı22 Şubat 2022 Salı 05:05
  • Tutsak Şehir Kudüs22 Şubat 2022 Salı 04:04
  • Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişim Merkezi açıldı22 Şubat 2022 Salı 03:03
  • Çeçenistan’da İşkence Devam Ediyor! 3 - KADİROV’UN ÇÖKÜŞ SENDROMU22 Şubat 2022 Salı 02:02
  • Başkan Aksu'dan önemli açıklama: "200 bine yakını Mamak’ta ikamet ediyor"22 Şubat 2022 Salı 01:01
  • Ankara Beypazarı Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri21 Şubat 2022 Pazartesi 13:14
  • 4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina oldu21 Şubat 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti