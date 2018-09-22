Su Kesintisi 23 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 22.02.2022 21:55:00
Tamir Tarihi: 23.02.2022 15:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ KARGIN VE MUTLU MAHALLESİN,DE ENERJİSA KAYNAKLI ELETİRİK ARIZASI NEDENİYLE 23.02.2022 SAAT 15:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: KARKIN MAHALLESİ VE MUTLU MAHALLESİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.