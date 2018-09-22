Su Kesintisi 24 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Aralık 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BALA
Arıza Tarihi: 24.12.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 24.12.2021 15:30:00
Detay: Bala Kartaltepe Alparslan.türkeş bulv.park içi depo ana iletim boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bala kartaltepe mah ismetpaşa mah Göztepe mah hamidiye mah Şentepe mah ve abazlı mah Yeniköy mah koçyayla mah Aydoğan mah
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