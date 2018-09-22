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Su Kesintisi 24 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Mart 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Mart 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 24.03.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 24.03.2022 17:00:00
Detay: YAVUZ SELİM MAHALLESİ İRŞAD CADDESİNE DÖŞENEN 110 LUK PE100BORU NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAVUZ SELİM MAHALLESİ Ş.ALİ KAYAN CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

 

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 24.03.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 24.03.2022 17:00:00
Detay: YAVUZ SELİM MAHALLESİ Ş.ALİ KAYAN CADDESİNE DÖŞENEN 110 LUK PE100 BORU NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAVUZ SELİM MAHALLESİ Ş.ALİ KAYAN CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

 

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