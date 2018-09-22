Su Kesintisi 24 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 24.01.2022 06:30:00
Tamir Tarihi: 24.01.2022 10:00:00
Detay: Birlik mahallesi Ziyaurrahman caddesi içindeki 200 Luk pik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kazım Özalp mahallesi üst kotları ve birlik mahallesi Üst kotları
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