Su Kesintisi 24 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 24.02.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2022 18:00:00
Detay: Çankaya Çiğdem mahallesinde bulunan TSW 3 Su deposunda, Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 24.02.2022 tarihinde saat 08:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çiğdem mahallesi, Kızılırmak mahallesi, Çukurambar mahallesi, İşçi blokları mahallesi
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