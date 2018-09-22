Su Kesintisi 25 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Mart 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 25.03.2022 09:35:00
Tamir Tarihi: 25.03.2022 11:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi pompa 1 istasyonundaki pano bakım onarım çalışmasından dolayı 25.03.2022 Cuma günü saat 11:00 e kadar su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mah elif sitesi ve cıvarı
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