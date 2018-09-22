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Su Kesintisi 25 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Şubat 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 25.02.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 25.02.2022 13:00:00
Detay: KÖRLER MAHALLESİ TÜRBE SOKAK ÜZERİNDEKİ ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI (Ç=75MM) SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÖMERAĞA MAHALLESİ, KÖRLER MAHALLESİ

 

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