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Su Kesintisi 26 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 26.01.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.01.2022 17:00:00
Detay: KARŞIYAKA MAHALLESİ 508.CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN N-4-1 Ø1000 ÇELİK ANA İLETİM İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİ ,ERGENEKON MAHALLESİ.YUNUS EMRE MAHALLESİ. GÜZELYAKA MAHALLESİ ALT KODLARI VE YEŞİLEVLER MAHALLESİ BİR KISMI

 

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