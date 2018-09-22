Su Kesintisi 27 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 27.03.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.03.2022 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Yeni Mahalle Gordion Caddesi üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). Yeni Mahalle Cumhuriyet Mahaellesi Bir Kısmı Zafer Mahallesi Bir Kısmı
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı Zafer Mahallesi Bir Kısmı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.