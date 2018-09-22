  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Su Kesintisi 27 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Mart 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Mart 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Mart 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Mart 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 27.03.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.03.2022 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Yeni Mahalle Gordion Caddesi üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz). Yeni Mahalle Cumhuriyet Mahaellesi Bir Kısmı Zafer Mahallesi Bir Kısmı
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı Zafer Mahallesi Bir Kısmı

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hoş geldim ama hoş göremedim26 Mart 2022 Cumartesi 04:04
  • ABB istasyon'da "tren" bekliyor26 Mart 2022 Cumartesi 04:04
  • ATEM Başkanı Akçam'dan kiraların artmasıyla ilgili açıklama: "Yasal değil!"26 Mart 2022 Cumartesi 03:03
  • 25 Mart 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!25 Mart 2022 Cuma 10:44
  • Türkçe Şûrası’nın sonuç raporunda "Dil" vurgusu25 Mart 2022 Cuma 05:05
  • Piri Reis ve Esrarı25 Mart 2022 Cuma 04:04
  • Yeniden Refah Partisi yöneticileri Etimesgut’ta esnaf ve halka ziyarette bulundu25 Mart 2022 Cuma 03:03
  • Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği, yetim ve öksüz çocuğu baştan aşağı giydirdi25 Mart 2022 Cuma 02:30
  • Oruç Tutmak25 Mart 2022 Cuma 02:02
  • İnşaat işçileri çalışmak için yurt dışını tercih ediyor25 Mart 2022 Cuma 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti