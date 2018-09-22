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Su Kesintisi 27 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Şubat 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Şubat 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Şubat 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Şubat 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.02.2022 14:00:00
Detay: SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ ANADOLU BULVARI CHP BİNASI ÖNÜ 110'LUK PE BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLDİ.
Etkilenen Yerler: ANADOLU EMSAN SİTESİ, CHP BİNASI VE ÇEVRESİ

 

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.02.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 27.02.2022 15:00:00
Detay: YUKARI DİKMEN ŞEHİT AYTEKİN YAVUZ SOKAK NO: 2 110'LUK PE BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLDİ.
Etkilenen Yerler: YUKARI DİKMEN MAHALLESİ 662-663-664-671 SOKAKLAR İLE ŞEHİT AYTEKİN YAVUZ SOKAK

 

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