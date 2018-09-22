Su Kesintisi 28 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 28.12.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 10:30:00
Detay: YAVUZSELİM MAHALLESİ EMİN CADDESİN'DE MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YAVUZSELİM MAHALLESİ EMİN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
POLATLI
Arıza Tarihi: 28.12.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE,ZAFER MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ NİN BİR BÖLÜMLERİ
AKYURT
Arıza Tarihi: 28.12.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 13:00:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAH ÇUBUK CAD VE AYVALI SOK KÖŞESİNDE ABONENİN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH
SİNCAN
Arıza Tarihi: 28.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 18:00:00
Detay: Su deposunda meydana gelen, Enerjisa kaynaklı, elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yenihisar mah. Malıköy ( Ihlamurkent )
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