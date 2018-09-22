  • BIST 1.903,66
  • Altın 683.12703
  • Dolar 11.806
  • Euro 13.3729
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Su Kesintisi 28 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 28 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

28 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 28.12.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 10:30:00
Detay: YAVUZSELİM MAHALLESİ EMİN CADDESİN'DE MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YAVUZSELİM MAHALLESİ EMİN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

POLATLI

Arıza Tarihi: 28.12.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE,ZAFER MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ NİN BİR BÖLÜMLERİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 28.12.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 13:00:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAH ÇUBUK CAD VE AYVALI SOK KÖŞESİNDE ABONENİN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH

SİNCAN

Arıza Tarihi: 28.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 28.12.2021 18:00:00
Detay: Su deposunda meydana gelen, Enerjisa kaynaklı, elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yenihisar mah. Malıköy ( Ihlamurkent )

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Köse, Akşemsettin Uyanık Kütüphane açılışında konuştu27 Aralık 2021 Pazartesi 09:55
  • Milli Değil Haram25 Aralık 2021 Cumartesi 00:09
  • Hentbolu Sokağa İndireceğiz25 Aralık 2021 Cumartesi 00:08
  • Dijital Oyun Bağımlılığına Dikkat24 Aralık 2021 Cuma 16:10
  • Ankara Televizyon Dizilerinin Cazibe Merkezi Oldu24 Aralık 2021 Cuma 00:13
  • Döşemeciler Zorda24 Aralık 2021 Cuma 00:12
  • Bakan Pakdemirli’den ‘Çözün’ Talimatı 24 Aralık 2021 Cuma 00:11
  • Pursaklar'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Enes’ten İyi Haber23 Aralık 2021 Perşembe 00:13
  • Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıldönümünde Kur’an ve dua ile anılacak23 Aralık 2021 Perşembe 00:12
  • Vatandaşlardan fiyatlar düşsün çağrısı22 Aralık 2021 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti